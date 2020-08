Pr Serigne Khadimou Rassoul Thiam : « La situation au Mali montre que nous sommes en face d'une armée républicaine... »

Pour le professeur Serigne Khadimou Rassoul Thiam, responsable de pôles mathématiques aux Iles des Amériques et acteur politique au Sénégal, tous ceux qui contestent la situation au Mali doivent prendre en compte la souveraineté du peuple malien et du continent africain de manière générale.



"Tous ceux qui ont une main mise sur l'Afrique commencent à contester, mais est-ce qu'ils ont pris en compte la souveraineté du peuple africain, du peuple malien. Ce qui s'est passé au Mali montre que nous sommes en face d'une armée républicaine de qualité qui a su gérer cette situation dans la sérénité. Maintenant, il y a eu des condamnations de principe en évocant le non respect de la constitution. Dans pareille situation, dans l'absolu on peut condamner", souligne l’auteur du rapport sur les Hydrocarbures au Sénégal.



Le professeur Thiam de s'interroger sur les véritables raisons qui pourraient conduire à cette situation que traverse le Mali. Pour le professeur, il y a une géopolitique organisée dans cette situation.



"Il y a de la géopolitique organisée dans cette affaire, car il ne faut pas oublier que celui qui est à la tête de ce coup d'Etat était en Russie chez Poutine. Ce qui nous amène à nous interroger si réellement c'est un coup d'Etat ou bien si c'est une organisation géo-statégique, géopolitique organisée pour faire baisser la propension de l'imam Dicko sur la population malienne, car il représente une force politique extraordinaire", laisse penser Khadim Rassoul Thiam, qui condamne également la sortie de la commission de la CEDEAO.



"Cette forme de sortie de la CEDEAO, je le déconseille au peuple africain, que des présidents aillent régler des problèmes pareils. Parce que ces mêmes problèmes peuvent être reprochés aux mêmes présidents de la CEDEAO.



Ils n'ont aucune objectivité pour dire la vérité à Ibrahima Boubacar Keïta. Ce qui veut dire que la CEDEAO a lamentablement échoué dans sa mission de médiation pour désamorcer la bombe", dénonce avec fermeté le Pr Khadim Rassoul Thiam...