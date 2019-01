Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, rectrice de l'université de Thiès : " L'université de Thiès entend jouer sa partition dans la révolution du numérique..."

La capitale du rail a accueilli ce mardi, la cérémonie dédiée aux mardis du numérique. Une rencontre de partage et d'échanges consacrée à " l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'économie numérique : Les défis de l'enseignement supérieur". De son côté, l'université de Thiès a ainsi pris les devants en terme d'innovation pour entrer dans l'ère du numérique et jouer pleinement les grands rôles. Telle est entre autres, la conviction de sa rectrice, la professeure Ramatoulaye Diagne Mbengue, au sortir de cette rencontre...