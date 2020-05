Pr Moussa Seydi : « Au Sénégal, une étude scientifique est en cours sur l'artémisia »

Le médicament ou même la tisane du Covid-organics que la République de Madagascar utilise pour soigner ses malades du coronavirus, suscite plusieurs interrogations et particulièrement de critiques émanant de l'industrie pharmaceutique.



Mais malgré tout, les malgaches ont trouvé efficace l'utilisation de ce remède à base de l'artémisia et inspiré ainsi certains pays africains dont le Sénégal.

Le professeur Seydi estime que, même agissant de manière efficace à Madagascar, il faudrait toutefois des études plus approfondies car, d'autres résultats pourraient être trouvés.

Il notera du reste que "le Directeur de la Pharmacie a déjà reçu un échantillon sur lequel il est en train de travailler pour voir comment faire une évaluation scientifique de l’artémisia"



Selon le chef de service des maladies infectieuses de l'hopital Fann, "l'artémisia, pourrait agir sur le Covid-19 du moment où elle a fait ses preuves sur certains virus comme l'hépatite B".



En tant que chercheur, le Professeur Seydi pensera qu'il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire et qu’il agisse aussi chez l’être humain avant de prendre des décisions comme il l'a d'ailleurs fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. Estimant nécéssaire de faire cette étude scientifique préalable, il saluera cette expérience du Pr Bassène qui est une référence dans ce domaine qui, selon lui, pourrait trouver à travers une collaboraboration, des méthodes assez simples, moins contraignantes pour arriver à des résultats probants.