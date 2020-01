Pr Mary Tew Niane : « Je ne m'exprime pas par souci d'éthique et de déontologie sur ce que fait mon successeur »

L'ancien ministre de l'enseignement supérieur qui dit ne pas avoir l'habitude de parler de ses prédécesseurs, se garde aussi le droit de ne pas s'exprimer sur son successeur par souci d'éthique et déontologie. Le professeur Mary Tew Niane parrain de la cérémonie de collation des grades des auditeurs du programme de codiplomation de l'IAM et de l'université du Québec à Chicoutimi, plaide toutefois pour le recrutement d'enseignants de qualité et surtout d’enseignants capables de motiver les étudiants avant de prôner la création d'un environnement de créativité dans nos pays.