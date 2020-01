Pr Malick Ndiaye : « L'heure n'est pas au dialogue national mais à la refondation de notre République »

Venu prendre part à la marche autorisée du mouvement Ñoo Lank, le professeur Malick Ndiaye confie à Dakaractu arpenter les rues de Dakar pour la refondation de la République du Sénégal. Pour lui, « l'actualité de ce pays ne colle pas avec un projet de dialogue national » qui, dit-il, a échoué . Pr Malick Ndiaye dit qu’il marche pour « une refondation de la notre République mise en lambeaux par cette cascade de frustrations qui provoquent une pléthore de manifestations ».







Le Pr Malick Ndiaye de se prêter même à une leçon de droit différenciant les termes droit et justice . « L'apartheid était fondé sur le droit. Et pourtant, il n'y avait aucun brin de justice dans son essence. C'est tout comme avec la ségrégation raciale aux États-unis et l'obtention de la nationalité française par le simple fait de naître dans les quatre communes françaises du Sénégal »







Interpellé sur la libération de Guy Marius Sagna, le Pr Malick Ndiaye dira estimer que l'activiste, au gré de son arrestation, prendra juste des galons à l'instar de Omar Blondin Diop, Bayo Gaye, Mamadou Diop qui, eux, ont été tués. Il ne manquera pas de jeter des pierres dans les jardins de Abdou Mbiw, Mame Mbaye Niang et Mahmoud Saleh.