Pr Jean Gabin Boissy, SG de la Des du Benelux : « A Ziguinchor, nous allons recueillir 15.000 parrains pour le chef de l’Etat »

Le Pr Jean Gabin Boissy secrétaire général de la Des de l’Apr du Benelux veut massifier dans la région Sud, pour une victoire sans bavure du candidat Macky Sall au soir du 24 février 2019. Ce travail, il compte le faire également, aux Pays-Bas, où il est le coordinateur de l’Apr, et président de l’association des sénégalais résidant dans ce pays.

En effet, pour le Pr Gabin, « nous tous, enfants du Sud, qui ont cheminé avec le président depuis 2010, devons repartir dans nos terroirs, afin de massifier, pour une victoire large et confortable du chef de l’Etat. » Dans son approche, ce dernier a annoncé un ensemble d’activités, tournant autour d'une sensibilisation accrue pour décrocher au moins « 15 000 signatures pour le parrainage, dans le département de Ziguinchor, mais aussi évoquer avec les populations, les réalisations, et l’espoir que le président suscite dans notre région naturelle de Casamance ». Toutes ces activités vont déboucher sur la mise en place d’un mouvement de soutien, pour une massification plus rapide, et plus consistante. Le responsable politique a aussi salué la décision des autorités de la lancer la seconde phase du Pudc, avec tout ce que cela implique comme pistes, et outils d’allégement des travaux de la femme. Aussi, le pont d’Affiniam, dont le financement est déjà bouclé, de même que le second pont pour rallier Ziguinchor, sont autant de projets, bénéfiques pour la localité a dit l’universitaire.

Aussi pour le Pr Boissy, qui avait en 2012 au deuxième tour, négocié le ralliement des jeunes Pds de Sédhiou, avec leur représentant Ernest Ndecky, il est important dans toute activité politique, de penser au développement.

C’est pourquoi, dans son approche, le professeur à l’Université des Sciences appliquées de la Haye, spécialiste en management des organisations, et en business international veut apporter son concours, à l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Il s’agira pour lui, dans la lutte contre la pauvreté, de participer à la capacitation des jeunes et femmes, dans la recherche de financements surtout à l’international.