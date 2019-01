Pr Jean Gabin Boissy : "J'appelle les responsables de l'Apr à adopter l'esprit de dynamisme, à l'unification pour la seule cause et on devrait dépasser la politique politicienne"

Les responsables de l'Alliance pour la République (Apr), le parti du président de la République se font signaler. Ici à Ziguinchor, à quelques heures du début de la pré campagne, ils continuent à monter leurs mouvements pour montrer à Macky Sall leur existence au niveau local.

Ce jeudi, c'est le professeur de Business International à l'Université des Sciences Appliquées de la Haye, le Pr. Jean Gabin Boissy, qui a monté son mouvement dénommé "And Liggeyal Casamance Ak Macky Sall" à Ziguinchor. Pionnier de l’APR dans Ziguinchor et environs, et responsable de premier plan au niveau de la DES du Benelux, il a décliné ses ambitions pour la réélection de Macky Sall. Il appelle les différents responsables à mutualiser leurs forces et à adopter la politique de développement.