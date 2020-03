Pr Issa Sall à sa sortie d’entretien : « J’ai dit au président Macky Sall que nous nous adhérons entièrement aux mesures prises »

Le Professeur Issa Sall s’est exprimé sur son entretien avec le président Macky Sall. Il dit avoir signifié au chef de l’Etat qu’il adhérait entièrement aux mesures prises pour combattre le coronavirus. Il dit que c’est un honneur pour lui d’avoir discuté avec le président de la République et il l’a félicité.

Il dit que la guerre contre le coronavirus comporte 4 parties à savoir le président qui donne des directives, les médecins qui doivent être soutenus et équipés, ceux qui sont malades et ceux qui peuvent l’être.

Il indique que la maladie n’a pas de vaccin alors la meilleure façon de s’en protéger c’est de rester chez soi et de suivre les mesures d’hygiène préconisées par les médecins.

Il a appelé les Sénégalais à adhérer aux mesures du président Macky Sall et de l’accompagner dans cette lutte contre le Covid-19. Pour le Pr Issa Sall, c’est un problème global et qu’il faut s’unir et faire bloc autour du président pour vaincre ce virus.