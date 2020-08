Pr Coumba Touré Kane : « La pandémie du coronavirus a montré l’ingéniosité des jeunes africains »

Dans le cadre de son programme Ilead (Innovation in Laboratory Engineered Accelerated diagnostic), l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche et de l’Innovation et l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTS) a procédé ce mercredi 04 août à la remise de bourses à cinq récipiendaires. Issus des universités du Sénégal, ils ont su à travers des projets innovants convaincre les évaluateurs.



Présente à la cérémonie sous sa casquette de nouveau recteur de l’Université du Sine Saloum Cheikh Ibrahima Niasse, le Professeur Coumba Touré Kane a insisté sur l’importance de l’Innovation. « La créativité et l’innovation sont deux notions proches, parfois confondues et pourtant bien différentes. On peut créer sans innover ou innover sans créer. Etre innovant sans être créatif et créatif sans être innovant », dissèque la scientifique qui donnera l’exemple du fabricant de smartphones, Apple. De l’avis du Pr Coumba Touré Kane, Apple n’a pas inventé le smartphone mais a l’art d’innover.



Cet art d'innover, elle le décèle chez les jeunes africains. « Les jeunes africains ont l’art d’innover et la pandémie actuelle a montré l’ingéniosité de nos jeunes. Parce que ce virus a souligné l’importance de la science, de la technologie et de l’innovation. Et la nécessité pour l’Afrique de construire une base de technologie scientifique beaucoup plus forte et beaucoup plus collaborative », se félicite le recteur de l’Université de Kaolack. « C’est dans ce contexte que Ilead offre cette plateforme pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des innovations », rappelle Pr Kane.



C’est en tout cas dans cet élan que la structure qu’elle dirige s’est inscrite avec l’appui de la fondation Bill et Melinda Gates. Les jeunes innovateurs ont reçu une bourse à hauteur de 10 000 dollars (près de 7 millions FCFA) qui leur permettra de couvrir les frais liés à leurs recherches.