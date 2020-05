Pr Amsatou Sow Sidibé : « Je ne vois pas l’expert qui conseillera au chef de l’État d’ouvrir toutes les portes, de desserrer l’étau »

La professeure Amsatou Sow Sidibé, présidente du mouvement « Car Leneen » s’est exprimée en donnant son avis sur la déclaration du chef de l’État. Selon elle, qui fait une analyse pointue du semi confinement qu’elle loue, le chef de l’État a démoli tout ce qu’il avait construit et qui s’est effondré comme un château de cartes.



«Le semi confinement a eu les effets escomptés. Ces mesures étaient sous contrôle. Mais la dernière sortie du chef de l’État semble dire à la population, faites ce que vous voulez. L’État a fui ses responsabilités. Il a pris des mesures prématurées », dénonce Mme Sidibé.



Et pourtant, avant l’adresse à la Nation du chef de l’Etat, la présidente de « Car Lenen » dit avoir lancé un message à travers un tweet au chef de l’État pour la poursuite de la fermeture des lieux de culte. « Dans un tweet, j’ai invité le chef de l’État à ne pas desserrer l’étau formé contre les lieux de culte et le transport, car la situation n’est pas encore maîtrisée. »



Elle note que le Sénégal a malheureusement copié le déconfinement instauré en occident. « Je ne vois pas l’expert qui conseillera au chef de l’Etat d’ouvrir toutes les portes, de desserrer l’étau... »