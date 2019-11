Pouvoirs publics : Les détails sur le budget de fonctionnement réservé aux institutions.

Pour cette année, sur le document présenté aux parlementaires, le projet de loi de finances est arrêté à 4 215,15 milliards de francs CFA contre 4 071,77 milliards de francs CFA pour la loi de finances initiale de l'année 2019, soit une hausse de 143,38 milliards en valeur absolue et de 3,5% en valeur relative. De ce budget, la partie réservée aux pouvoirs publics est déclinée ainsi :



La Présidence de la République - pour 2020, ce budget de fonctionnement est arrêté à la somme de ‪37.154.000.000‬ en AE (autorisation d'engagement) et ‪78.499.170.084‬ Fcfa en CP (crédit de paiement).

Par rapport aux dépenses, la répartition se montre ainsi : Dépenses du personnel (‪10.200.169.448)‬, Biens et services (8.986.723.636), Transfert

courant( ‪39.456.277.000‬), Transferts en capital : (‪37.154.000.000‬ en AE) et ‪19.856.000.000‬ en CP.



L'Assemblée Nationale : 7.945.171.359 en AE et ‪17.801.162.000‬ FCFA en CP réparti comme suit : Transferts courants ( ‪15.074.506.000‬) en CP Transfert en capital (7.945.171.359 en AE) et 2.726.656.000 en CP.



Conseil économique, social et environnemental : son budget est arrêté à la somme de 6.603.100.000 FCFA en CP qui est ensuite utilisée dans les transfert courants.



Le Haut conseil des collectivités territoriales : 2.340.000.000 FCFA en AE et 8.640.000.000 en CP. Par programme, ce budget est réparti ainsi : Transferts courants 6.300.000.000

Transfert en capital (2.340.000.000 en AE) et la même somme en CP.



Le Conseil constitutionnel - 1.426.001.424 FCFA en CP qui est réparti comme suit :

Dépense du personnel 526.000.424 en CP

Transfert courants 900.000.000



La Cour suprême - son budget est arrêté à la somme de 1.847.470.072 FCFA. Ses cathégories de depenses sont :

Poir le personnel 1.047.470.072 FCFA en CP

Transferts courants 800.000.000 en CP.



La Cour des comptes - avec un programme global pour une somme de ‪10.345.000.000‬ FCFA en AE et 6.614.169.152 en CP.

Elle est répartie comme suit : Dépenses du personnel 1.449.873.000 En CP

Transferts courants 4.363.453.695 en CP

Transfert en capital ‪10.345.000.000‬ en AE et 800.842.457 en CP.