Pouvoir d’achat, programme ‘Xeyu Ndaw Yi’ et émergence socio-économique: Birane Ngom et ses partisans réaffirment leur soutien au président Macky Sall

En réunion ce week-end à Dieuppeul, Birane Ngom et ses militants ont sonné la grande mobilisation des troupes à la base. Après avoir fait le bilan des deux dernières élections, le candidat de Euleuk Sénégal And liggey Sunu Deuk a indiqué être plus que jamais disposé à accompagner le président de la République, Macky Sall et ira même jusqu’à le soutenir de même que le candidat qu’il aura à choisir pour la prochaine élection présidentielle. « Nous réitérons notre fidélité et engagement auprès du président de la République », Macky Sall.



L’ingénieur informatique actuaire de formation et directeur du système informatique de la Caisse de sécurité sociale, dresse le bilan du régime en place : « Ce bilan bâtit sur de l’or massif du chef de l’État, Macky Sall, milite amplement en sa faveur. Partout, ses réalisations tapent à l'œil. La matérialisation de sa vision politique a enfanté des projets et programmes porteurs tels que le Xëyu Ndaw Yi », estime le responsable politique de Dieuppeul Derklé qui, poursuivant sur un autre registre, souligne les mesures prises pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens sénégalais.



À l’issue de leur rencontre politique, Birane Ngom et ses militants annoncent la disponibilité de la localité de Dieuppeul-Derklé pour signer un autre bail de confiance avec le peuple, si tel est son souhait...