Poutine appelle à lever les restrictions sur l'exportation de céréales russes

Vladimir Poutine a appelé mardi à lever les restrictions occidentales sur les céréales russes pour obtenir des avancées dans l'exportation de la production agricole ukrainienne, actuellement bloquée dans le pays à cause de l'offensive du Kremlin.



"Nous faciliterons l'exportation des céréales ukrainiennes, mais en partant du fait que toutes les restrictions liées aux possibles livraisons à l'export des céréales russes soient levées", a affirmé le président russe, après des pourparlers à Téhéran.



"Nous nous étions entendus depuis le début sur ce point avec les organisations internationales. Mais personne n'a pris la responsabilité de finaliser tout cela, y compris nos partenaires américains", a-t-il poursuivi.



"Les restrictions sur les livraisons d'engrais russes sur le marché mondial ont été levées par les Américains, dans la pratique", a assuré M. Poutine. "S'ils veulent sincèrement améliorer la situation sur les marchés mondiaux alimentaires, j'espère qu'il en sera de même concernant les exportations de céréales russes."



Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine a évoqué des progrès dans les négociations pour l'exportation des céréales d'Ukraine via la mer Noire et remercié son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour sa "médiation" dans ce dossier.



Le ministère russe de la Défense avait indiqué vendredi qu'un "document final" serait prêt sous peu pour permettre l'exportation de céréales d'Ukraine.