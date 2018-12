Pout : Maïmouna Ndoye Seck lance la 1ère ferme agricole Naatangué et enrôle les jeunes de la Médina

La ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, par ailleurs présidente de la Grande Mobilisation Solidaire ou Goungué Macky Sall (GMS), a lancé ce samedi à Pout, la première ferme agricole "Naatangué" de 4 hectares, dont les 2 hectares seront répartis en 20 parcelles de 100 m2 pour l'agriculture. Il est aussi prévu dans le projet, la réalisation d'une ferme avicole sur 1ha, ainsi que des services pour la restauration, la logistique, le transport etc...



Madame Maïmouna Ndoye Seck qui a lancé ce programme en présence des autorités, dont le ministre porte-parole du gouvernement, Mr Seydou Guèye, le directeur général de l'ADS, Pape Maël Diop etc, a déclaré que cette ferme permet d'enrôler les jeunes citadins dans l'agriculture, non sans oublier ceux du monde rural...