Poussière dense sur le territoire national : L’Anacim apporte des précisions

À travers un communiqué, l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a prévenu la population sur le climat attendu durant les 72 heures prochaines heures sur la quasi-totalité du territoire national. Une poussière dense en provenance de la Mauritanie et du sud de l’Algérie est annoncée jusqu’au Jeudi 14 mars à 13h. Ce phénomène s’explique, d’après le prévisionniste de l’Anacim, Tidiane Diédhiou, par un renforcement de vent au sol qui dépasse les 40km/h et qui prend la direction Nord-Est menant directement au Sénégal.

Une amélioration de la situation est attendue à partir de Jeudi après-midi.