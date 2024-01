Pourvoi en cassation : Ndiaga Sylla et Me Abdoulaye Tine attaquent le décret de nomination des membres de la CENA

Insatisfaits de la décision rendue par la Cour Suprême, Ndiaga Sylla, expert électoral et l’avocat Me Abdoulaye Tine se pourvoient en cassation.



« La requête est portée par Maître Abdoulaye Tine, en sa qualité d'électeur et candidat à l'élection présidentielle investi par le parti politique USL et Ndiaga Sylla, électeur et président de l'association Dialogue Citoyen pour la consolidation de la démocratie et la paix. Et nous allons introduire un pourvoi en cassation », annonce Ndiaga Sylla qui promet d'user de toutes les voies de recours pour annuler ce décret.





L’expert électoral dans ses états note que la Cour Suprême ne s’est pas fondée sur le droit pour trancher leur recours en annulation du décret de nomination des nouveaux membres de la CENA.



« La décision de la Cour suprême n'est pas fondée en droit. Si les citoyens et les partis politiques n'ont plus le droit d'attaquer un décret qui fait grief, l'on n'est plus dans une république. La décision de la Cour suprême est étonnante. Qui a alors la qualité pour agir ? Les partis politiques n'ont pas intérêt à agir? Les joueurs n'ont pas intérêt à ce que l'arbitre soit neutre ? »



Il rappelle que la Cour a été saisie en référé pour demander la suspension de l'exécution du décret irrégulier portant nomination des membres de la CENA en attendant qu'elle statue sur le recours.



« Le juge administratif a pris la surprenante décision de dire qu'un parti politique et un électeur n'ont ni qualité, ni intérêt à attaquer le décret de nomination des membres de la CENA pris par le président de la république même si ceux-ci proviendraient de son parti », regrette l’expert.



Et pourtant, ils n’étaient pas les seuls à attaquer ce décret. Les candidats de la coalition FIITE avaient déjà annoncé leur décision de se dessaisir du droit d’attaquer ce décret. M. Sylla dénonce une lutte engagée selon les intérêts du moment. « Dans ce pays, quand l'illégalité n'arrange pas, les gens crient, dénoncent. Quand l'illégalité arrange, ce n'est pas grave, la fin justifie les moyens. C'est un combat de principe pour l’État de droit et la démocratie. Pour certains, au début, c'était un combat de principe. Maintenant, c'est un combat d'intérêt... », souligne-t-il.