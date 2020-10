Poursuivi pour rébellion avec violence et outrage à agents : Pape Abdoulaye Touré renvoyé des fins de la poursuite.

Pape Abdoulaye Touré, mis en cause dans une affaire de rébellion avec violence et outrage à agents, a été libéré à la suite du délibéré prononcé, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Dakar. Le président du Tribunal a rendu sa décision, en application des dispositions du Code de procédure pénale.



L’activiste, jugé lundi dernier, a été renvoyé des fins de la poursuite, après qu’il soit mis en liberté provisoire, pour des raisons sanitaires. Papa Abdoulaye Touré, par ailleurs, leader du mouvement Sénégal notre priorité (Snp) et du Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (Fnpes) réclamait l’orientation de tous les bacheliers de 2019 non encore orientés.



Il exigeait aussi l’attribution de machines et de clés de connexion à tous les étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs).