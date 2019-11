Poursuivi pour injures et diffamation : Le golfeur Samba Niang relaxé purement et simplement

Samba Niang avait été placé sous mandat de dépôt, le 21 novembre dernier, pour « injures et diffamation » après une brouille avec le président de la fédération sénégalaise de Golf. Le Champion de ladite discipline a été relaxé purement et simplement ce lundi par le tribunal des flagrants délits.



Baïdy Agne avait esté en justice contre le golfeur après que celui-ci a listé les manquements liés à « une gestion peu orthodoxe » de la fédération de golf. C’était au cours d’une cérémonie de remise de trophée qui a eu lieu au King Fahd Palace.



Le parquet, qui avait demandé une condamnation ferme de 2 mois à l'encontre du prévenu, n’a pas été suivi dans ses réquisitoires.



Le juge des flagrants délits a pris acte du désistement de la partie civile, Baïdy Agne, suivant ainsi cette logique d’apaisement, avec à la clé un relaxe pure et simplement. Autrement dit le golfeur Samba Niang est libre de toutes poursuites...