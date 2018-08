Pourquoi parrainer le candidat Macky Sall? (Par Bocar Ly)

Parrainer le Président Macky SALL, c’est avant tout accepter la poursuite du PSE pour un Sénégal émergent en 2035. C’est aussi pour le maintien de la croissance économique soutenue (1,7% en 2012 et 6,8% en 2017).

Choisir ce candidat, c ’est dire oui nous voulons la poursuite des constructions des infrastructures modernes pour le Sénégal (le TER, l’Autoroute Mbour-Kaoloack-Tamba-Zinguinchor, Dakar- Saint-Louis, le stade de 50000 places de Diamniadio, le pont de Farafegné…)

C’est aussi dire oui nous voulons l’achèvement du PUDC, du PUMA, de PROMOVILLE … pour la modernisation de nos campagnes.

Le parrainer c’est dire, Monsieur le Président Macky SALL, continuez à soutenir les plus démunis, en renforçant la maitrise de l’inflation, en augmentant les bourses familiales et en consolidant le dispositif de la CMU.

Pour ma part, je parraine le président de la République Macky SALL parce que le pays avance et je veux que ça continue sur cette lancée.