Pourquoi le Corona devrait nous inspirer davantage de solidarité et de patriotisme économique. (Par Amy Sarr Fall)

Face à la gravité du risque sanitaire auquel nous sommes confrontés, le Président de la République a pris la décision salutaire de fermer les lieux de rassemblement, tels que les écoles et universités. Des mesures d’exception dans des circonstances qui exigent de chacun de nous responsabilité et surtout, esprit d’union nationale. Faisons plus que jamais preuve de rigueur dans l’application des mesures prônées par les experts car c’est notre citoyenneté qui est véritablement mise à l'épreuve.







Lorsqu’on voit tristement des pays amis comme l’Italie, 8e puissance mondiale, perdre des centaines des leurs par jour, alors nous citoyens sénégalais, devons faire preuve de prudence car personne n’est à l’abri d’une contamination. Autrement dit, le Sénégal ne devrait pas risquer le moindre débordement de son dispositif car cela pourrait entraîner une tragédie sociale insoupçonnée. Le déni n’est plus permis face aux ravages de ce virus qui a déjà affecté près de 200 000 personnes dans le monde et causé environ 8000 décès. Méfions-nous donc de cet agent pathogène qui ne discrimine pas.







Face à la psychose, le professionnalisme dont a fait montre le corps médical est à saluer. Cependant, la meilleure expression de reconnaissance qu’on puisse avoir à leur égard est bien de respecter scrupuleusement leurs consignes afin d'endiguer la progression de la maladie.







En période de pandémie, des frontières se referment, des liaisons aériennes sont suspendues et par conséquent des chaînes d’approvisionnement sont perturbées. Viennent ensuite des mesures de confinement. Pour toutes ces raisons, n'est-il pas venu le moment de mieux se serrer les coudes et de promouvoir davantage le consommer local ? En effet, il suffit de voir à quel point chaque pays est préoccupé par la survie de ses propres ressortissants, la crainte de ruptures des denrées de première nécessité, pour reconnaître l’urgence pour nous Sénégalais, pour nous Africains, de repenser notre modèle de consommation afin de nous rendre moins dépendants des incertitudes extérieures.







Enfin, j’aimerais profiter de cette tribune pour inviter nos jeunes frères et sœurs élèves et étudiants qui le voudront bien, à faire le nécessaire pour maintenir le cap. Comme l’histoire le montre, nous avons plus que jamais besoin de pouvoir compter sur nos propres chercheurs et médecins. Il urge d’inverser la tendance de cette inquiétante désertion des matières scientifiques pour assurer la relève. Je n’ai aucun doute qu’ils s’engageront pour leur pays, conscients que la responsabilité et la solidarité sont nos meilleures armes contre la bataille que nous devons mener, unis, contre ce virus dévastateur. Ce combat est celui de tout le monde, le moindre geste compte. Alors soyons vigilants et responsables car plus que jamais face à cette crise, l’homme demeure le remède de l’homme.







Amy Sarr Fall