Pourquoi Le Mali s’attaque aux Motos de 125cm³ ?

Une réponse à l'évolution des modes opératoires

Les motos sont devenues un élément central des stratégies employées par les groupes armés dans la bande sahélienne. Rapides, peu coûteuses et capables d'emprunter des pistes isolées, elles permettent de contourner les dispositifs de contrôle et de mener des attaques ciblées avant une dispersion rapide. Les récentes attaques coordonnées ayant frappé plusieurs localités maliennes ont remis cette problématique au cœur des préoccupations sécuritaires. Face à cette évolution, les autorités entendent limiter la circulation des motos les plus puissantes hors des principaux centres urbains et renforcer le contrôle des déplacements.

Ce que prévoit l'arrêté

L'arrêté interministériel précise que la suspension de circulation concerne les motocyclettes d'une cylindrée de 125 cm³ et plus hors des grandes agglomérations. Sont considérés comme grandes agglomérations le district de Bamako, les chefs-lieux de région, de cercle et d'arrondissement. Le texte prévoit également que les représentants de l'État au niveau régional pourront, si la situation sécuritaire l'exige, étendre cette interdiction à certaines de ces localités. L'application de la mesure est confiée aux forces de défense et de sécurité, notamment la Police nationale, la Gendarmerie et les commandants des théâtres de l'opération « Dougoukoloko ».

Un impact attendu au-delà de la sécurité

En suspendant également l'importation et la commercialisation des motos de 125 cm³ et plus, le gouvernement cherche à limiter progressivement la disponibilité de ces engins sur le territoire national. Les opérateurs disposant déjà de stocks ou de commandes devront les déclarer auprès des services compétents dans les délais fixés par les autorités, sous peine de sanctions. Si cette décision est présentée comme une mesure de sécurité publique, elle pourrait également avoir des répercussions sur les commerçants, les transporteurs et de nombreux usagers qui utilisent quotidiennement ces motos, notamment dans les zones rurales où elles constituent souvent le principal moyen de déplacement.

Entre impératif sécuritaire et réalités du terrain

En optant pour ces restrictions, Bamako fait le choix de renforcer son dispositif de lutte contre les groupes armés en ciblant un outil devenu stratégique dans leurs modes opératoires. Reste désormais à mesurer l'efficacité de ces mesures sur le terrain et leur impact sur les populations, appelées à concilier les exigences de sécurité avec les besoins quotidiens de mobilité.



Fatoumata Gadjigo ( Stagiaire)