Pourparlers entre le SAES et le Gouvernement : Un protocole d’accord en vue

Dans le cadre des travaux et discussions pour trouver un accord, le syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) et le gouvernement du Sénégal (Mary Teuw Niane de l’enseignement supérieur, Mariama Sarr, ministre de la fonction publique et Seydou Guèye, le porte-parole du gouvernement) ont tenu une rencontre ce 15 Mars à la primature. Rencontre à l’issue de laquelle, un protocole d’accord a été trouvé entre les deux parties.



Selon Seydou Guèye, le porte-parole du gouvernement, toutes les demandes des syndicalistes seront satisfaites dans la mesure des fonds disponibles. En outre, il est prévu un projet de loi qui prendra en charge le système de retraite, conformément aux modifications consenties par les deux parties. Par ailleurs, Seydou Guèye a présenté ses condoléances aux victimes qui ont péri suite au crash de l’hélicoptère à Missirah.