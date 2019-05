Pour voler les recettes, le chef de la Poste de Ndiaganiao et son épouse simulent un braquage

Mais qu'est ce qui se passe à La Poste? Après le receveur de Mboro qui a simulé un braquage pour mettre la main sur la caisse, nos radars et antennes sensibles révèlent un autre cas aussi insolite.

Cette fois-ci le mis en cause n'est autre que le chef de La Poste de Ndiaganiao (arrondissement de Fissel). Ce dernier a informé les gendarmes que des braqueurs se sont introduits nuitamment chez lui alors qu'il dormait aux côtés de sa femme. Ils l'auraient menacé avec un couteau avant de faire main basse sur les 6 millions de Fcfa qu'il gardait dans un coffre.

Une thèse accréditée par son épouse, qui semblait toute apeurée. Mais l'enquête des gendarmes a formellement établi qu'il s'agissait d'une odieuse simulation.

Le couple a été déféré au parquet et le plus insolite dans tout ça est que pour bétonner son coup, le chef de La Poste est allé jusqu'à se faire...taillader le bras par son épouse, histoire de faire croire qu'il a été attaqué au couteau.