Pour une meilleure gestion de l'énergie : Senelec lance la Campagne de généralisation des Compteurs intelligents.

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a officiellement lancé ce jeudi 27 août 2020, la campagne de généralisation des compteurs intelligents à Gorée au parc de la Senelec. Cette nouvelle initiative va permettre au client d'être encore plus autonome et de gérer plus facilement sa consommation en électricité. Mais également de permettre à la Senelec d'avoir une meilleure relation commerciale et de limiter les pertes non-techniques. À cet effet, la Senelec compte installer 400 compteurs intelligents à Gorée et pour la phase finale 50.000 compteurs vont être installés à Dakar.



Venu présider la cérémonie, le directeur général de la Senelec a fait savoir que les compteurs intelligents sont à la pointe des nouvelles techniques de fabrication de compteurs dans le monde. Et pour avoir été à l'avant-garde de leur arrivée au Sénégal, Senelec dispose à présent d'une très grande maîtrise technique et d'une solide plateforme informatique qui assure l'exploitation et le monitoring de ce nouveau système de gestion avancé de compteurs. "Nous prévoyons d'installer environ 400 compteurs intelligents ici à Gorée. Et la réussite de la phase pilote va permettre à la Senelec de déployer plus de 50 000 autres compteurs à Dakar, d'ici la fin de l'année 2020 et plusieurs autres millions sur l'ensemble du territoire national", a informé Pape Mademba Bitèye, avant de souligner que le choix porté sur Gorée se justifie par l'avantage de l'espace géographique maîtrisé. Mais, également d'une très bonne expérience tirée du premier projet de généralisation du Woyofal, qui se déroule avec succès.



À en croire Pape Mademba Bitèye, les compteurs qui sont en phase d'installation, permettront aux clients de suivre à distance leur consommation. "La Senelec a toujours été dans la promotion de l'innovation. Et le défi majeur de la Senelec est le défi des 3D", a laissé entendre le Dg de la Senelec.



Pour sa part, le maire de Gorée s'est réjoui du choix porté sur la ville de Gorée par la Senelec, et de ce qui va révolutionner le secteur de l'électricité dans le pays, d'autant que cette initiative n'est pas pour la première fois. "La Senelec avait commencé par les compteurs Woyofal", a-t-il renseigné lors de son allocution.

Il ajoute : "nous avons accepté d'être la commune pilote de cette nouvelle technologie innovante. Gorée va continuer à placer le Sénégal dans le rang des pays qui sont en développement en matière d'électricité".



Rappelons-le, cette campagne de sensibilisation est accompagnée par une remise de don en denrées alimentaires à la population de Gorée d'une valeur 4 millions de francs cfa.