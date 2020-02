Pour une éducation inclusive de qualité : La Confemen invite les États membres à valoriser le statut de l'enseignant.

À l'occasion de la célébration de ses 60 ans d'existence au service de l'éducation pour la qualité, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie a plaidé pour une meilleure valorisation de l'enseignement dans les pays de la Francophonie.

«Ce que nous encourageons les États à faire c'est de restaurer le dialogue social et de prendre en compte les réalités culturelles, économiques, historiques afin de revaloriser le statut des enseignants», a souligné Abdourahmane Baba Moussa, le secrétaire général de la Confemen.

La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la Francophonie invite également les États à revoir le statut des enseignants.

«Beaucoup de pays africains n'ont pas de politiques spécifiques pour les enseignants. Il faut aujourd'hui repenser les politiques enseignants et mettre en place des statuts pour tous les enseignants», plaide toujours M. Abdourahmane Baba Moussa...