Pour un verre de thé, Serigne Fallou Mbacké Ndao casse l'épaule de sa meilleure amie et écope de 6 mois de prison avec sursis.

Les faits remontent au courant du mois de novembre où une dispute pour un banal verre de thé a éclaté entre le mis en cause Serigne Fallou Mbacké Ndao et sa meilleure amie Aïcha Ba à leur lieu de rencontre, "Grand place". L'altercation se terminera par une bagarre qui s'est soldée par une fracture au niveau de l'épaule de la victime.



À la barre, la plaignante déclare que les deux ne s'entendaient plus depuis longtemps. "Le jour des faits, je suis venue à la grand-place où j'ai trouvé une tasse de thé que j'ai bue sans en connaître le propriétaire. Il se trouvait que ce verre était pour Serigne Fallou qui me l'a bien fait savoir. Par la suite, on a échangé quelques propos et s’en est suivie une bagarre au cours de laquelle il m’a frappée avec une pelle au niveau de l'épaule", narre-t-elle.



À son tour, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. "Nous étions en train de boire du thé dans le quartier et quand elle est venue elle a pris une tasse de thé que j’avais réservée. Et vu qu’on n'était pas en bons termes, cela m’a fait sortir de mes gonds. C’est comme ça que les choses ont dégénéré et je l’ai frappée. C’est elle qui a tenté de me frapper avec un bol et j’ai riposté avec une pelle. Ce n’était pas mon intention. Je ne sais même pas pourquoi je l’ai frappée. Je le regrette parce qu’on était les meilleurs amis", s'est-il défendu.



De son côté, Me Ousseynou Gaye assurant la défense du mis en cause pense que son client a agi sous le coup de la colère, mais il regrette son acte. "C’est un étudiant, il doit reprendre ses cours. C’est aussi un délinquant primaire", souligne la robe noire qui plaide à cet effet une application bienveillante de la loi. Finalement, le prévenu Serigne Fallou Mbacké Ndao a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.