Pour un développement communautaire résilient et durable de la Grande Muraille Verte : appel à proposition de projets de recherche appliquée (Communiqué).

L'Initiative de la Grande Muraille Verte (GMV), lancée en 2007, réunit des pays africains et des partenaires internationaux sous la direction de la Commission de l'Union Africaine et de l'Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte. Elle vise à restaurer les paysages dégradés du continent et à transformer des millions de vies au Sahel.

Au Sénégal, l'initiative de la GMV est mise en œuvre par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV). En effet, le Gouvernement du Sénégal, le Ministère de l'Environnement, du Développement

Durable et de la Transition Écologique et l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), développent des écosystèmes résilients le long du tracé de la GMV, adoptant une approche dynamique, participative et inclusive prenant en compte les préoccupations des communautés, notamment les femmes et les jeunes.

C’est dans cette perspective adossée au cadre de leur convention de partenariat que l’ASERGMV et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec le soutien de la Fondation de l'Office Chérifien des Phosphate (OCP) s'est engagée à lutter pour atténuer les conséquences des changements climatiques et accroître l’autonomie des acteurs ruraux.

L’appel à proposition de projets de recherche appliquée, initié dans ce sens, cherche à recueillir des manifestations d'intérêt de chercheurs de l'UM6P et des instituts de recherche et universités du Sénégal ; il s’inscrit dans une dynamique de trouver des solutions conçues et pilotées localement.

Ainsi, en rapport avec les problématiques identifiées dans la zone couverte par la Grande Muraille Verte, les thématiques retenues sont

(i) Accessibilité et Gestion de l'eau,

(ii) Énergie : Besoins, Accessibilité et solutions énergétiques,

(iii) Amélioration de la santé des sols, protection et restauration des écosystèmes.

(iv)Engagement communautaire, expertise et partage de savoir-faire.



Critères de soumission

Les institutions candidates sont représentées par un chef de projet. Pour l'UM6P, le coordonateur du projet doit être un scientifique, membre permanent au sein d'une structure de recherche appartenant à l'UM6P ; les membres et collaborateurs de l'équipe du projet peuvent provenir d'une institution nationale ou internationale.

Au Sénégal, les institutions ciblées sont les suivantes :

● Centre National de Recherches Forestières (CNRF)

● Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA)

● Centre de Suivi Écologique (CSE)

● Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( UCAD)

● Agence Nationale pour l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM)

● Direction de la Recherche Horticole (DRH)

● Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE)

● Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN)

● Institut National de Pédologie (INP)

● École Nationale Supérieure d'Agronomie de Thiès (ENSA)

Un coordonateur de projet ne peut soumettre qu'un seul projet de recherche dont la durée ne peut excéder 3 ans (sauf exception et sur validation de la commission compétente).

Information sur les délais

La date limite de soumission est le 04 novembre 2022 minuit heure marocaine

Date de notification : 16 décembre 2022

Dépôt de la proposition complète : 16 janvier 2023

Avis de financement : début mars 2023

Les porteurs de projets soumettent, au nom de l'équipe projet, leurs lettres d'intention exclusivement en ligne via https://call.um6p.ma