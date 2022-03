Pour son audition prochaine : Ousmane Sonko « demande à ses militants de ne pas envahir le tribunal »

Le leader du Pastef semble être disposé maintenant à répondre à la justice dans le cadre de l’affaire sweet beauté. Lors d’une déclaration largement relayée dans les réseaux sociaux, Ousmane Sonko dit qu’il répondra à la convocation du juge. Mais seulement, il dénonce le fait que la justice attende qu’il réagisse sur ce dossier pour reprendre les choses en main.



« Il ne devait pas attendre que je tape sur la table pour réagir, mais on constate que le doyen des juges est en train de faire le nécessaire pour boucler le dossier. C’est tout ce que je demandais. Donc je pense qu’il n’y a plus de raison que je refuse de répondre. Parce qu’on a aucune prétention d’affaiblir la justice », a indiqué l’actuel maire de Ziguinchor.



Par ailleurs, Ousmane Sonko appelle ses militants au calme pour son audition prochaine par le doyen des juges d'instruction, Maham Diallo. Toutefois, il leur demande de se mobiliser pour constater ensemble ce qui découlera de cette audition.



« Si jamais on m’appelle pour mon audition, j’invite tous les militants et sympathisants à rester chez eux, parce c’est tout simplement une audition. Je vous demande de ne pas envahir le tribunal », invite le leader du Pastef/ les Patriotes…