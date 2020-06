Pour rendre un hommage à Georges Floyd, Pierre Goudiaby Atépa propose à chacun de mettre une bougie sur son profil Facebook ou WhatsApp

Les circonstances de la mort de l'Afro-Américain sont aujourd'hui fortement condamnées à travers le monde et en particulier par le continent noir. Ainsi, le président du Goupe ATEPA, en l'occurence Pierre Goudiaby, n'a pas aussi été insensible à ce qui est aujourd'hui considéré comme de la discrimination envers les Africains.



Georges Floyd tué par un policier blanc devra être inhumé mardi prochain. C'est donc pour rendre hommage à sa famile, ses amis et au monde noir en général, que l'architecte proposera de manière unanime, "de mettre comme profil facebook, une bougie".



Pierre Goudiaby, estime que c'est une affaire qui concerne toute l’Afrique et que par conséquent, il appellera le président de l'Union Africaine pour que cet hommage puisse être observé partout dans le monde.