Pour réélire Macky Sall, les éleveurs s’engagent avec Dr Cheikh Kanté

RÉSOLUTIONS

Sous la présidence du Dr Cheikh KANTE, Ministre en charge du Suivi du PSE et Coordonnateur nationaldes Mouvements de Soutien à la réélection du Président Macky SALL, la Plateforme des Forces de l’Émergence, a tenu une rencontre d’échanges, de dialogue et de mobilisation avec les représentants de l’ensemble des éleveurs du Sénégal venus des 14 régions ce jeudi 12 septembre 2018 à Dakar.







Lors de cette rencontre les éleveurs du Sénégal par le biais de leurs représentants ont pris les résolutionssuivantes :







1- Les Éleveurs du Sénégal adressent leurs vifs remerciements à son excellence le Président Macky Sall, qui depuis son avènement à la magistrature suprême a résolument fait du sous-secteur de l’ élevage un levier important et prioritaire du développement économique et social de notre pays dans le cadre de sa vision stratégique d’un Sénégal Émergent et Prospère . Les éleveurs du Sénégal magnifient l a définition d’objectifs et d’orientations stratégiques et claires qui ont permis d’améliorer la compétitivité durable du secteur dans une perspective de réalisation de la sécurité alimentaire, d’amélioration des revenus et de préservation des ressources naturelles par le renforcement de la protection zoo sanitaire, la réalisation de nombreux infrastructures et équipements d’élevage, de transformation et de commercialisation des produits animaux, l’amélioration des pratiques et la s tructuration des filières qui se déclinent dans une dizaine de programmes dédiés. Les résultats de cette vision sont visibles dans l’amélioration des conditions de vie des éleveurs , l ’amélioration de la chaine viande, lait, volaille, œufs et cuirs et peaux.





2- Les Éleveurs du Sénégal, convaincus par les réalisations du Président Macky Sall pour le développement de leurs filières , renouvellent leur engagement à l’accompagner pour sa réélection dès le 1 er tour en février 2019. C’est dans ce cadre qu’ils réitèrent leur engagement ferme prise lors de la Journée de l’ Élevage de Dioum à payer intégralement la caution du Candidat Président Macky SALL afin de matérialiser leur accompagnement à ses côtés lors de l’ élection présidentiel de février 2018.





3- Les Éleveurs du Sénégal remercient le Ministre Dr Cheikh KANTE pour les moyens déployés pour la mobilisation de l’ensemble des éleveurs du Sénégal dans le cadre d’une tournée nationale qui a duré plus d’un mois et l’organisation de cette rencontre entre l’ ensemble des acteurs dans les Quatorze régions. Les Éleveurs du Sénégal se satisfont de leur collaboration avec le Ministre Dr Cheikh Kanté pour leur parfaite convergence de vues sur l’importance à accorder au sous-secteur de l’élevage, la pertinence de la Vision de son Excellence le Président de la République Macky Sall et sur l’engagement résolu de mobiliser un million d’éleveurs pour réélire ce dernier dès le 1 er tour.





4- Les Éleveurs du Sénégal saluant l’engagement, l’énergie et la loyauté du Ministre Dr Cheikh KANTE pour la réélection du Président de la République Macky SALL ont pris la résolution solennelle et ferme de travailler à ses côté s dans le Cadre de la Plateforme des F orces de l’ É mergence ; et prennent la décision, en conséquence, de sillonner l’ensemble des départements du Sénégal avec lui afin de mobiliser les un millions deux cent mille citoyens qui œuvrent dans ce sous-secteur, et offrir à son Excellence Macky Sall une victoire nette et claire dès le 1 er tour.