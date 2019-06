Pour qui se prend Abdou Mbaye.

Oser poster que sa sécurité serait en danger et avec lui , d’autres qui semblent s’accorder pour être aux ordres d’ intérêts , menacés par le cours nouveau qu’emprunte le pays , c’est vraiment se coller une importance démesurée, que rien ne justifie du reste.



Pense-t-il avoir secoué le pays avec les contre-vérités servies sur la gouvernance de nos ressources pétrolières et gazières. Réchauffées du reste car servies depuis déjà un moment.



Pense t’il avoir reconfiguré le paysage politique national et les rapports de force internes.

Pense t’il avoir inversé les tendances lourdes de la situation politique et changé les priorités des populations.

QUE NENNI!



C’est vraiment manquer de grille de lecture et certainement de maturité que de penser que la délation peut servir de moyen de construction d’un leadership politique.

L’impact de leurs initiatives se mesure à leur représentativité dans le pays.

NUL!



Sachons raison garder. Ne confondons pas rêves et réalités.

Ils peuvent se pavaner, à leurs aises , ils risquent vraiment rien, vraiment rien.

Et qu’ils arrêtent de faire leur promotion par le « kazbou ».







Harouna Hanne