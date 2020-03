Pour participer à contenir le Covid-19 : Le Maire Oumar Guèye appuie le ministère de la santé à hauteur de 25 millions.

La bataille pour endiguer le coronavirus est l’affaire de tous, et le ministère de la santé et de l’action sociale a appelé à une lutte collective impliquant tous les acteurs de la vie nationale.



Ainsi, les collectivités territoriales ne sont pas en reste pour combattre le Covid-19, à l’image du maire de Sangalkam qui s’est rendu ce matin au ministère de la santé et de l’action sociale pour rencontrer son collègue Abdoulaye Diouf Sarr, et lui remettre un important lot de matériel sanitaire avoisinant 25 millions de francs Cfa.



Le ministre Diouf Sarr, après avoir magnifié ce geste citoyen et patriotique du maire Omar Guèye, espère toutefois que ce geste soit un déclic inspirant toutes les autres collectivités territoriales à s’engager dans la lutte contre cette pandémie...