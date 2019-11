Pour ne pas s’être présenté à sa convocation à la SR : Bougazelli va être arrêté dans les prochaines heures

C’est un rebondissement dans l’affaire du trafic des faux billets de banque. Selon des informations de Dakaractu, le député Seydina Fall Bougazelli qui devait déférer à une convocation ce vendredi à 10 heures à la section de recherches de Colobane, a décidé de faire faux bond et défier l’autorité judiciaire.

Les enquêteurs qui l’ont attendu toute la matinée sans

apercevoir Bougazelli, ont dû faire une descente chez lui pour le cueillir mais il n’était pas sur place.

Le député apériste a coupé et éteint ses téléphones et s’est évaporé. Il croit pouvoir échapper aux enquêteurs mais c’est peine perdue.

La source de Dakaractu de nous souffler que les gendarmes vont l’arrêter incessamment dans cette journée de samedi.

Nous y reviendrons...