Pour le retour de la confiance, l’ASPT et plus de 180 acteurs du tourisme optent pour ‘’les meilleures pratiques’’

L’Agence sénégalaise de Promotion Touristique a organisé le jeudi 4 juin un webinaire de haut niveau, réunissant plus de 180 acteurs du secteur. L’ASPT dans une démarche inclusive avec tous les acteurs veut entamer la relance du secteur durement touché par le COVID-19 en impulsant le retour de la confiance sur la fréquentabilité de la destination.



A l’issue de la rencontre, les participants ont à l’unanimité salué et approuvé l’idée de mettre sur pied ‘’un nouveau protocole sanitaire’’ destiné à tous les établissements du secteur.



Dans ce sens et en concertation avec tous les acteurs, l’Agence élaborera prochainement un guide des bonnes pratiques pour une reprise de l’activité touristique sûre, fluide et responsable au plan sanitaire.

Il s’agira notamment, d’un ensemble de protocoles standardisés en matière de santé et d’hygiène, qui permettront aux consommateurs de voyager en toute confiance une fois les restrictions levées.



L’ASPT, dans le cadre de sa mission de promotion du tourisme, travaillera avec un cabinet spécialisé, pour participer à l’attribution pour la destination Sénégal, d’un label ‘’Safe’’ lequel permettra de rassurer les touristes et aider à relancer le secteur.

Les hôtels, les restaurants, les sites touristiques, et autres voyagistes qui adopteront ce guide des bonnes pratiques pourront aussi bénéficier du soutien de l’Agence à la formation de leur personnel.



Dans cette même perspective, l’ASPT accompagnera en termes d’équipement dans le processus de mise en normes pour l’ouverture de quelques structures à fort impact pour la notoriété de la « destination », en particulier pour le tourisme d’affaires.



A l’issue de la rencontre, l’agence a retenu de soutenir, les structures d’accueil, entre autres dans la formation du personnel pour le respect des gestes barrières et l’adoption des meilleures pratiques sanitaires dans le tourisme mondial.



Le guide des bonnes pratiques prendra en compte tous les aspects du tourisme et de la chaine de valeur : de l’aéroport en passant par le transport touristique, l’hébergement, la restauration, les sites touristiques ainsi que les grands évènements.



La Limitation de l’accès à la plateforme aéroportuaire qu’aux voyageurs, le Port du masque obligatoire, le contrôle des températures au thermoflash, l’installation de distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact, la désinfection des instruments et des lieux de travails, l’installation de Caméras thermiques, le marquage au sol dans les zones d’enregistrement constituent des mesures édictées dans le guide des bonnes pratiques.



‘’Dans toute la chaine de consommation touristique, le client doit se sentir absolument pris en charge du point de vue de la sécurité sanitaire, c’est pour cette raison que nous avons pensé cet outil (le guide des bonnes pratiques) pour placer la confiance au cœur du redémarrage’’, a déclaré le Secrétaire général de l’ASPT, Mamadou Diallo.





Une initiative saluée, lors de ce « webinaire », par tous les acteurs du secteur notamment Awa Gueye Sow, directrice de l’Agence du Tourisme CTA.

''Actuellement le critère numéro un des choix de destination reste le critère sanitaire. Mettre en place un protocole sanitaire rassure les clients et cela ne fera que renforcer la crédibilité et le caractère safe de la destination’', a-t-elle lancé, invitant tous les acteurs à adopter le guide des bonnes pratiques.



Dans le même sillage, Blandine Leguichaoua, gérante de l’Agence de voyage Origin'Africa, a magnifié l’initiative de l’ASPT.

Selon elle, après la crise, seule les destinations ‘’safe and secure’’ pourront se consacrer à la reprise.

Ont assisté au webinaire le président du Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme (SAVTS), Mamadou Sow, le Syndicat patronal de l’industrie hôtelière du Sénégal (SPIHS), les hôteliers, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristique du Sénégal (SAPCO).



La société Limak-Aibd-Summa (LAS), gestionnaire de l’AIBD, les Syndicats d'initiative et de tourisme dont Falla Faye et Issa Barro, L’Association des gouvernantes du Sénégal ont aussi pris part au webinaire qui a réuni plus de 180 acteurs agissant dans le secteur.



Département de la Communication (ASPT)