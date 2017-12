Pour le bon déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide : Les mesures expliquées aux acteurs par Dr Papa Abdoulaye Seck

Aussitôt après la tenue du Conseil des Ministres de ce mercredi, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural,le Dr Papa Abdoulaye a réuni, le lendemain, l’ensemble des acteurs pour leur expliquer les différentes mesures prises par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall.

Il a, d’emblée, précisé que les solutions idoines, prises pour permettre un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide, concernent, entre autres, la suspension de la taxe à l’exportation et non sa suppression, pour la présente campagne, la validation du protocole État/huiliers en vue de protéger le tissu industriel national et le problème des opérateurs privés stockeurs lié à la dette et au financement.

Ayant considéré qu’il faut nécessairement une synergie de toutes les forces pour arriver à une meilleure pénétration du marché, le Ministre a invité l’ensemble des acteurs, exportateurs et huiliers principalement, à s’impliquer davantage. Selon lui, « avec ce niveau de production record jamais atteint depuis des décennies, dépassant même les prévisions, vouloir tout exporter ne va pas régler la situation actuelle de la commercialisation de l’arachide, de même que toute la production ne peut être destinée uniquement aux huiliers », a-t-il déclaré mais en soutenant que ces derniers devront, tout de même, prendre aussi leur part pour la transformation».

Visiblement très satisfaits de ces importantes mesures, l’ensemble des acteurs (Copega, Fnopst, Msd, forces paysannes, producteurs, huiliers, etc.) ont tenu à remercier vivement le Président de la République et la tutelle qui viennent de réaffirmer la haute priorité accordée au secteur agricole comme moteur de croissance et d’inclusion sociale, par le Gouvernement du Sénégal.



Cellule de communication du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural