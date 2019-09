Pour le Respect des symboles de la République, le Maire Mbaye Dione octroie a ses écoles le drapeau national

La cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la Ngoundiane a été un bon prétexte pour le Maire Mbaye Dione de lancer un appel à ses administrés, les acteurs du système éducatif en particulier, à un respect des symboles de la République. Selon, le premier Magistrat de cette Commune située dans le Département de Thiès, tout citoyen doit reconnaître les symboles de sa nation et parmi lesquels, le drapeau national. Joignant l’acte à la parole, le Maire a remis à chacune des écoles de sa Commune, un drapeau national et a exigé qu’il soit monté dans la cour de l école. Il a surtout demandé aux enseignants d’expliquer aux élèves l’importance et la signification du drapeau national et ce que représentent ses différentes couleurs. Par conséquent, il s'agira de l’utiliser selon les lois et règlements en procédant suivant des séquences prédéfinies à la levée des couleurs. Magnifiant ce geste, le Représentant de l’Etat, le Sous Préfet de l’Arrondissement de Thienaba, Monsieur Medoune Mboup a insisté sur le respect de la levée des couleurs, tous les premiers lundi de chaque mois. Il a d’ailleurs pris l’initiative de décentraliser la cérémonie mensuelle de cette levée de couleurs qui se tenait à la Sous préfecture. Et la première sortie sera réservée à la Commune de Ngoundiane et plus particulièrement à l’école élémentaire de Thiackry, classée première dans la Commune de Ngoundiane aux derniers examens d’entrée en 6ieme et de CEPE avec un taux de réussite de 89%; une belle façon de récompenser l’excellence.