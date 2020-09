Pour la promotion des collectivités territoriales : Oumar Guèye fait le plaidoyer du marketing territorial à travers le PNADT.

Lors de l'atelier de renforcement de capacités des présidents de conseil départemental, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a précisé que le marketing territorial est une préoccupation des communes, et même de l'État central. "Le marketing territorial, c'est vendre le territoire, mais à partir d'un instrument qui est déjà là qui est le Plan National D’aménagement et de développement des Territoires (PNADT) qui a été validé par le Président Macky Sall le 24 janvier 2020", a laissé entendre Oumar Guèye, avant d'ajouter "qu'aujourd'hui, au Sénégal nous savons avec précision comment au niveau spatial notre économie est organisée, que ce soit l'agriculture, l'hydraulique, le tourisme entre autres, tout a été étudié et planifié dans le temps et dans l'espace pour un développement harmonieux avec la naissance des métropoles d'équilibre...