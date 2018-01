Pour la paix en Casamance : Le Pr. Amasatou Sow Sidibé exhorte au renforcement des liens socioculturels

Le Directoire national de CARLENEEN partage la douleur de tous les Sénégalais plongés dans la stupeur, après l’attaque armée qui a mis fin à la vie de 13 personnes et fait 7 blessés, dont certains sont dans un état grave, à Boffa dans le département de Niaguiss.

CARLENEEN s’incline devant la mémoire des disparus.

CARLENEEN rappelle que seul le dialogue permet de construire une paix durable. Le parti dirigé par le Professeur Amsatou Sow Sidibe invite l’Etat du Sénégal à poursuivre et à renforcer les efforts déjà engagés dans le cadre des espaces socioculturels des communautés casamançaises. C’est le gage d’une paix durable des coeurs, qui passe par une réconciliation effective et profonde.



Prof Amsatou Sow Sidibe Présidente