Pour la journée mondiale du nettoyage, l’ONAS et les populations se mobilisent

La journée mondiale du nettoiement "World CleanUp Day" a pour ambition de promouvoir la lutte contre la pollution et d'encourager le zéro déchet. Dans le cadre de cette opération citoyenne, le Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lansana Gagny Sakho et le maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, ont participé ce samedi 21 septembre, avec les populations à une opération de nettoyage au niveau de la baie de Hann.

À en croire Mr Sakho, cette date est une journée exceptionnelle dans le monde entier célébrée par plus 160 pays pour prendre en compte les aspects des changements climatiques, l’amélioration des conditions de vie des populations.

Venu prendre part de cette manifestation, Babacar Mbengue a souligné que cette journée devrait se répéter tous les jours et que le nettoyage devait être constant au niveau du territoire. À ce titre, ce dernier n’a pas manqué de saluer la politique ambitieuse et pertinente que mène la direction de l’ONAS et a saisi l’occasion de féliciter le directeur...