Pour la gouvernance contre la pauvreté et les inégalités : Des organisations de la société civile harmonisent leurs actions

Sous l'impulsion de l'ONG Oxfam, des organisations de la société civile et le Comité sénégalais des droits de l'Homme travaillent en harmonie en faveur de la gouvernance contre la pauvreté et les inégalités. Un atelier de deux jours est organisé dans un hôtel de la place pour amener ces différentes parties à accorder leurs violons au bénéfice des populations qu'elles sont censées défendre. Partie prenante de cette initiative, le comité sénégalais des Droits de l'homme est convaincu que c'est dans l'harmonisation des actions sur le terrain que les inégalités pourront être jugulées. Mais selon Me Pape Sène, la lutte contre la pauvreté doit se faire en parfaite intelligence avec le respect des droits humains. Par ailleurs, il a plaidé pour la capacitation des élus locaux qui sont les premiers interlocuteurs des populations, surtout sur le plan juridique pour qu'elles bénéficient suffisamment des retombées de l'exploitation des ressources naturelles.