Pour célébrer 40 ans d’appui au développement économique local : L'agence d’investissement des Nations Unies lance une exposition photo de 10 jours.

Atteindre les objectifs de développement durable (ODD) par des investissements qui atteignent toutes les zones géographiques, en particulier les villes secondaires, les zones périurbaines en expansion et les régions rurales, tel est l’objectif que s’est fixé le Fonds d’Equipement des Nations Unies ou UNCDF (United Nations Capital Development Fund). En effet, avec un mandat unique au sein du système des Nations Unies, UNCDF travaille à améliorer l’accès des populations pauvres aux mécanismes formels de financements et se positionne comme une agence d’investissement avec des modèles de financement du « dernier kilomètre » permettant de débloquer des ressources publiques et privées, notamment au niveau national, afin de réduire la pauvreté et d’encourager le développement économique local.



Pour revisiter les résultats des efforts fournis dans ce domaine, UNCDF a organisé, ce mercredi 18 Décembre, une exposition de photos sous le concept « LocalMe » qui célèbre ainsi quarante années d’actions en faveur du développement économique local des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Les acteurs du développement (Etat, ambassadeurs et membres de la coopération internationale, institutions financières, élus locaux, agences des Nations-Unies…) ont répondu présent au vernissage de cette exposition de dix jours qui présente des photos des bénéficiaires et des réalisations (équipements ruraux et infrastructures) des projets de l’UNCDF.



Le « LocalMe », un concept original qui promeut les territoires.



« Le ‘’LocalMe’, un peu comme Look at me - qui signifie ‘’regarde-moi’’- est donc une invite à « regarder » nos territoires et ce qui s’y passe concrètement dans la vie des gens et en particulier ‘regarde ce qui peut être fait en matière de développement local,

d’accompagnement par les services financiers pour qu’il y ait effectivement des expériences positives qui se développent », explique Madame Christel Alvergne, Coordonnatrice Régionale de l’UNCDF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



De belles images de développement local et d’inclusion financière



Au-delà des témoignages des bénéficiaires, les photos mettent en lumière la contribution historique de l’UNCDF dans le renforcement des collectivités locales, et dans des domaines stratégiques tels que l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’inclusion financière des jeunes et des femmes, la résilience face au changement climatique, l’autonomisation économique des femmes, la numérisation des paiements etc.



Ayant transmis les félicitations du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, le Directeur de cabinet M. Abou Ahmeth Seck est revenu sur la pertinence de cet événement : « Démontrer 40 ans d’expérience comme le fait aujourd’hui UNCDF est très important pour que les acteurs puissent faire une petite rétrospective et voir tous les projets qui ont été financés et leur évolution sur le territoire. Nous avons ici une expérience très diverse, avec beaucoup de photos qui retracent un tout petit peu les approches d’intervention, d’une part, et les cibles, d’autre part.

C’est important pour notre ministère de constater comment les actions que mènent UNCDF s’inscrivent parfaitement dans la vision du Président Macky Sall dans le PSE et que le ministre M. Oumar Guèye est en train de dérouler à savoir la territorialisation des politiques publiques et la promotion du développement économique local. »



« Toutes les actions que l’on voit ici, qu’il s’agisse des actions de développement local dans le cadre du Padel ou des actions pour une inclusion financière, ont les mêmes cibles. Ce sont celles qui agissent pour le développement de nos territoires, qui ont un savoir-faire, une volonté, mais qui butent sur un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles on peut noter la faible structuration des entreprises locales, la non structuration des filières économiques locales, le problème d’accès au crédit et le suivi », a rajouté M. Seck.

Cette exposition va continuer jusqu’au 26 Décembre à l’hôtel Radisson.