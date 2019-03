Pour avoir giflé son élève : Cheikh Thiam, prof en Floride, arrêté aux Etats-unis

Cheikh Thiam a t-il voulu exporter les « veilles méthodes » de l'enseignement sénégalais en Floride? En tout cas, ce professeur qui enseignait les langues étrangères dans la ville de Gainesville, plus précisément au lycée Buchholz, réfléchira par deux fois avant de lever la main sur un élève.

Pour la bonne et simple raison qu'il a été arrêté pour sévices graves sur un de ses élèves. Ce à cause d'une... gifle infligée à au lycéen qui s’est retrouvé avec une... ecchymose.