Pour aller à Porokhane : ils dévalisent un bureau de transfert d'argent et emportent 200.000 FCFA

Pour se rendre à Porokhane, Fallou Diouf et ses compagnons n’ont pas cherché plusieurs chemins pour trouver le billet de transport. C’est ainsi qu’ils ont planifié de dévaliser un bureau de transfert d’argent, situé à Ngaparou pour se remplir les poches avec de l’argent volé. Et puisqu’un bien mal acquis ne profite jamais, Fallou Diouf et les autres voleurs ont été arrêtés et mis hors d’état de nuire. Le jour des faits, le trio qui avait repéré le lieu attendait sagement que les clients s’éloignent. Chose faite. Il ne restait plus qu'à passer à l’acte. Ainsi, ils se sont introduits dans la boutique et ont pointé un couteau sur la gorge d’Aïssatou Fall, la gérante.

Prise de panique et menacée de mort au cas où elle tenterait de crier au secours, la demoiselle a fait profil bas. Puis, l’un des malfaiteurs est parti derrière le comptoir pour récupérer l’argent. Malheureusement pour les braqueurs qui ont opéré en plein jour (vers 18h plus précisément), une autre personne, plus précisément le propriétaire qui secondait Mme Fall dans la boutique de transfert d’argent venait juste d’arriver après avoir fait quelques courses. Les malfaiteurs l’ayant vu s’approcher, ont pris la fuite pour se fondre dans la nature. C’est à ce moment qu’Aïssatou Fall libérée de toute menace, a crié de toutes ses forces : « Au voleur! », pour ameuter les voisins et les passants. Puis les gens qui étaient venus au secours de la fille, se sont mis à la poursuite des malfaiteurs. Après quelques mètres de course intense, le nommé Fallou Diouf va être attrapé par ses poursuivants.

Conduit à la brigade de Somone, le malfaiteur a sans ambages reconnu les faits qui lui sont reprochés surtout que la somme de 200 000 que la bande avait réussi à soutirer au boutiquier avait été retrouvée par devers lui. Mais pour justifier son acte, le malfaiteur soutient que lui et ses camarades voulaient se rendre au magal de Porokhane pour célébrer Mame Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme. Mais du fait qu’ils n’avaient pas d’argent pour payer le billet de transport, ils ont choisi de dévaliser la boutique. Quant à ses deux acolytes qui sont en cavale, ils sont activement recherchés par la gendarmerie.