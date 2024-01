Potentiel migration du peuple gazaoui en Afrique ?

Le conflit israélo-palestinien serait sur le point de prendre une tournure totalement insoupçonnée. Alors que la réelle ambition d'Israël derrière cette guerre chaotique contre le Hamas est de plus en plus remise en question par l'international, il se pourrait que les craintes et les suspicions de beaucoup soient sur la voie d'une triste confirmation.

Se pourrait-il que Gaza disparaisse d'ici peu ? Si un tel questionnement nous trottine la tête c'est parce qu'en effet, selon le journal en ligne Israélien The Times of Israel, qui tire lui-même son information de son site partenaire en hébreu nommé Zman Yisrael, des responsables israéliens ont eu des pourparlers clandestins avec la nation africaine du Congo et plusieurs autres pour l’acceptation potentielle de migrants de Gaza.

Le média en ligne souligne les propos tenus par la ministre de renseignements d'Israël, Gila Gamliel, lors de cette négociation. « À la fin de la guerre, le régime du Hamas s’effondrera, il n’y aura pas d’autorités municipales, la population civile sera entièrement dépendante de l’aide humanitaire. Il n’y aura pas de travail et 60 % des terres agricoles de Gaza deviendront des zones tampons de sécurité », a-t-elle signifiée. D'après une source haut placée au sein du cabinet de sécurité, " la république démocratique du Congo sera disposé à accueillir des migrants", tandis qu'il y a encore des tractations sont en cours avec d'autres nations africaines.