Poste de contrôle de pêche de Fass Boye: Le SYTRAPAS condamne les actes de vandalisme des pêcheurs et invite l’autorité à prendre les mesures sécuritaires

Ce mercredi 15 juillet 2023, après l’annonce de la découverte de la pirogue de ladite localité qui avait disparu ces derniers jours, les agents des pêches de Fass Boye ont subi la furie des pêcheurs de cette localité. Ces derniers se sont introduits dans les locaux du poste de contrôle des pêches de Fass Boye et ont saccagé tous ce qui se trouvait sur leur passage. Un énième acte de vandalisme perpétré par les pêcheurs ne saurait, selon Le Syndicat National des Travailleurs des Pêches et de l'Aquaculture du Sénégal SYTRAPAS, être acceptée .





Le syndicat dénonce avec la dernière énergie ces destructions observées dans le service des pêches de Fass Boye en appelant l'État du Sénégal en général et particulièrement le Ministère des pêches et de l'économie maritime à prendre des mesures idoines pour renforcer la sécurité des travailleurs. Dans son communiqué, le SYTRAPAS estime qu’il ne saurait accepter à chaque fois que les pêcheurs ont des problèmes qu'ils déversent leur bile sur les agents des pêches en procédant à des actes de vandalismes inqualifiables .







Dans le registre du phénomène de l’immigration irrégulière qui l’interpelle également, le Syndicat National des Travailleurs des Pêches et de l'Aquaculture du Sénégal SYTRAPAS par le biais de ce communiqué, présente ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs dans ces événements douloureux et tragiques et lance un appel à l'État du Sénégal à prendre toutes les mesures pour mettre fin à ce phénomène qui est une véritable catastrophe maritime qui décime des familles entières.