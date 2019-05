Position de la femme parlemenraire : Aïda Mbodj magnifie l'action du collectif.

La députée-maire de Bambey a marqué par sa présence, la conférence tenue ce dimanche par les femmes parlementaires, avec à leur tête l'honorable députée Awa Guèye.

La lionne de Bambey, après avoir salué l'initiative, a souligné que cela non seulement contribuera au renforcement du dialogue au niveau de l'hémicycle, mais par ailleurs, pourrait même inspirer les hommes parlementaires à suivre cette dynamique pour une bonne exécution des questions urgentes du pays.

Selon Aïda Mbodj, "il faut chercher à se retrouver autour des intérêts du pays sans tenir compte des appartenances politiques".

"Il fallait lancer donc cette initiative pour amener les autres à se conformer à cette cause noble et patriotique".