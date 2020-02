Pose première pierre du Stade du Sénégal : « Avec ce Stade Olympique, nous démarrons une nouvelle génération d’infrastructures publiques répondant à la vocation de cette ville nouvelle qui est Diamniadio. » (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a procédé ce 20 février 2020, à la pose de la première pierre qui marque le lancement des travaux du Stade du Sénégal de Diamniadio qui va coûter 156 Milliards de F CFA. Selon le Chef de l’Etat du Sénégal : « C’est toujours avec grand plaisir que je reviens ici à Diamniadio. Ce Stade du Sénégal fait partie des projets structurants que nous sommes en train de bâtir. Avec cette cérémonie de pose de première pierre de ce Stade Olympique qui nous réunit ce soir, nous démarrons une nouvelle génération d’infrastructures publiques répondant à la vocation de cette ville nouvelle qui est Diamniadio, d’être une cité intégrée et multifonctionnelle. Diamniadio est une audace qui se matérialise peu à peu. »



Concernant la construction de ce bijou, le Président de la République a annoncé que l’idée date au lendemain du match Sénégal-Pologne en coupe du monde en Russie. « C’était un prix important, mais j’ai considéré que la jeunesse sénégalaise et le sport sénégalais n’avaient pas de prix », a-t-il ajouté.



Ce stade va pouvoir contenir 50 000 spectateurs. Ce n’est pas tout, puisqu’il aura aussi une loge présidentielle et VIP en plus d’une tribune presse de 200 sièges et 40 postes de commentateurs. Un bijou ultramoderne qui va aussi abriter deux stades d’entraînement dont l’un est équipé d’une piste d’athlétisme et d’une seconde tribune de 2 000 places.