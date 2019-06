Pose de la première pierre du poste de santé de Kandion / Le ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng allège la souffrance des populations frontalière avec un financement de 89 millions.

Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a entamé sa tournée en Casamance par le département de Bounkiling. Elle a procédé à d’importantes activités qui ont pour objet l’allègement des tâches des femmes de la zone qui souffrent énormément.

Soucieuse de cette couche vulnérable du monde rural et voulant mettre en exécution l’ambition du chef de l’État qui a décrété 2019 année sociale, Ndèye Saly Diop Dieng est sur le terrain pour mettre en œuvre cette politique si chère du chef de l’État. C’est pourquoi, pour sa première étape, elle s’est rendue à la frontière pour enfin ôter une épine du pied des populations de cette localité qui font des kilomètres pour se soigner.

Aucune infrastructure sanitaire n’existe dans cette partie nord du département de Bounkiling, région de Sédhiou. Très sensible à la couche vulnérable, le ministre de la femme pionnière du développement, vient de réduire la souffrance de cette population en posant la première pierre du poste de santé de Kandion.

Un poste de santé financé à hauteur de 89 millions. Une aubaine pour les populations qui allaient jusqu’en Gambie pour se faire soigner au grand dam de l’assiette sanitaire du pays qui enregistre un manque à gagner. Une réalisation bien appréciée par les populations qui voient ainsi leur rêve se réaliser.



Le président du conseil consultatif a présenté au ministre le mémorandum des femmes de cette partie nord du département de Bounkiling. Un mémorandum qui contient toutes les préoccupations liées à l’autonomisation et à la prise en charge des violences basées sur le genre. Mais aussi leur préoccupation dans la lutte contre l’excision qui est très pratiquée dans cette partie de la Casamance.