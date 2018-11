Pose 1ère pierre quai de pêche Boudody: le ministre Oumar Gueye annonce d'autres projets d'infrastructures pour Elinkine, Kafountine, Bignona, Niaguiss, Diogué, Ziguinchor et Oussouye

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a annoncé d'autres projets de construction de quais de pêche et tant d'autres infrastructures dans la région de Ziguinchor pour ne pas dire dans les villes et villages où la pêche est l'activité principale. Ces nouveaux projets sont appelés les 2b drive. C'est un don de 400 millions qui est prévue pour l'étude de ces infrastructures de pêche. C'est à l'occasion de la pose de la première pierre du quai de pêche de Boudody dans la ville de Ziguinchor ce jeudi que le ministre a fait cette annonce.

Le quai de pêche de Boudody est financé à 50% par l'Etat du Sénégal et pour le reste c'est le Royaume des Pays-Bas qui a accompagné le Sénégal pour avoir le financement global à hauteur de 2.319.575.835 francs Cfa. Les travaux vont durer 1 an.