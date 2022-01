Pose 1ère pierre port Ndayane / Macky Sall aux maires : « D’ici fin février, tous les impactés vont rentrer dans leurs droits »

En réponse aux préoccupations et interpellations des maires sur la question du foncier, l’emploi des jeunes et la répartition des recettes du port, le président de la République a rassuré les élus locaux.



Le Chef de l’État précise que toutes les conditions et mesures sont prises pour qu'en fin février, après les joutes territoriales que tous les impactés rentrent dans leurs fonds. Il a aussi promis de privilégier les populations de ces trois communes (Diass, Ndayane et Yène) dans le recrutement des employés...